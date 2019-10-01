Женева, Швейцария, , 15:33 — REGNUM Проведение конституционной реформы в Сирии не может быть связано с установлением искусственных сроков, заявил 1 октября постперд РФ при отделении ООН Геннадий Гатилов.

По его словам, сирийцы сами будут решать, как им выстраивать данный процесс, и сколько он должен продолжаться.

«Очевидно одно — в проведении конституционной реформы просто не может быть никаких искусственных сроков», — цитирует ТАСС Гатилова.

Как сообщало ИА REGNUM, первое заседание Конституционного комитета Сирии может состояться 30 октября. Комитет сформирован в помощь созданию новой конституции Сирии. В состав комитета войдут как представители сирийского правительства, так и оппозиция.

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