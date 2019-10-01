Ереван, , 15:31 — REGNUM Евразийский экономический союз должен проработать проект торгово-экономического соглашения с Евросоюзом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«В октябре вступает в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китайской народной республикой. Подписанный в июне документ об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, позволит ускорить прохождение грузов», — заявил Лукашенко.

«Комиссии стоит проработать аналогичные соглашения с Европейским союзом, чтобы сделать сухопутный путь из Китая в Европу через наши страны наиболее привлекательным», — подчеркнул он.