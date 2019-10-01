Берлин, , 15:28 — REGNUM Восемь городов Германии сражаются за получение статуса культурной столицы Европы 2025 года, передает канал n-tv.

Конференция министров образования и культуры земель объявила, что представительства восьми городов подали необходимые документы для участия в конкурсе. Это Хемниц, Дрезден, Гера, Ганновер, Хильдесхайм, Магдебург, Нюрнберг и Циттау. 12 декабря жюри объявит, какие кандидаты прошли во второй отборочный тур.

Программа «Культурная столица» — это инициатива Европейского союза (ЕС), направленная на содействие солидарности с общей европейской культурой. Заранее решается, какие два государства выдвигают на эту роль свои города. Отбор осуществляется экспертным жюри, в состав которого входят представители институтов и государств ЕС. Столицу 2025 года выбирают между городами Германии и Словении.