Для руководства Белоруссии очевидно, что «работа в нормандском формате, Минские договоренности всё-таки дают сбой», и поэтому открывается возможность участия в умиротворении Донбасса «США, Европы и других государств» при условии их искренней заинтересованности в урегулировании этого конфликта. Об этом 27 сентября в Нью-Йорке в интервью российскому информагентству РБК заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Минск, , 15:28 — REGNUM Он отметил: «Украина сегодня оказалась, скажем так, на перекрестке интересов различных держав, в том числе и США. Интерес США здесь однозначно присутствует. Мы это видим по последним событиям, заявлениям и американских официальных лиц, и европейских. Европа заинтересована в том, чтобы урегулировать эту ситуацию. Но если мы видим, что не получается в таком формате, понимаем, что, наверно, все-таки без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они к этому готовы, если они готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта. Именно из этого исходил, как я понимаю, глава белорусского государства, внося это предложение».

«Надо четко понимать, что сегодня, если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован», — заявил глава МИД Белоруссии.

Макей подчеркнул: «Но самое главное даже не это участие, конкретно США, Европы и других государств. Знаете, можно привлечь, я не знаю, Науру, Мадагаскар — я не критикую, я констатирую как факт — ряд других государств, но должна быть искренняя заинтересованность в урегулировании этого конфликта».

Отметим, что Европа не является страной. Науру и Мадагаскар никогда не заявляли о своём интересе принять участие в урегулировании украинского кризиса, не выступали с инициативами по Донбассу.