Сочи, Краснодарский край, 1 октября 2019, 15:36 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга будет присутствовать на параде в честь Дня Победы, который пройдет 9 мая 2020 года.
Заявление о запланированном визите монгольского главы 1 октября сделал министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар на площадке международного клуба «Валдай» в Сочи, отвечая на вопрос журналиста.
Напомним, президент России Владимир Путин 3 сентября в Улан-Баторе подписал с монгольским лидером договор о дружественных отношениях государств. Визит российского главы был приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск над армией Японии в сражении на Халхин-Голе.