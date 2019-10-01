На территории Польши у населённого пункта Редзиково идёт возведение базы противоракетной обороны США Aegis Ashore. 26 сентября 2019 года этот объект посетил вице-адмирал ВМС США Джон Хилл, директор Агентства по противоракетной обороне США. По состоянию на сегодняшний день строительство базы находится на завершающем этапе. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Американская система ПРО Aegis Ashore

Варшава, , 15:20 — REGNUM По мнению Пентагона, как только строительство будет завершено, система Aegis Ashore в Польше «расширит оборонительный потенциал, который защищает европейские территории, население и силы НАТО от баллистических ракет, запущенных из-за пределов евроатлантического региона».

Первый объект Aegis Ashore был создан в Девеселу, в Румынии, в 2016 году. Aegis Ashore использует систему, почти идентичную системе Aegis морского базирования, которая используется на эсминцах и крейсерах ВМС США.

Система предназначена для обнаружения, отслеживания, поражения и уничтожения баллистических ракет в полёте. Комплекс в Редзиково будет состоять из радара управления огнем типа «рубка» с соответствующим комплексом управления, наведения и связи. Отдельно на площадке будет размещено несколько пусковых модулей с ракетами-перехватчиками Standard Missile-3 (SM-3).

Опасность данного наземного комплекса ПРО в том, что он использует пусковые установки Мк 41, которые могут применяться для запуска крылатых ракет «Томагавк». Один комплекс Aegis Ashore включает в себя 24 пусковые установки Mk41 для ракет-перехватчиков SM-3.

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