Ереван, , 15:17 — REGNUM Соглашения с Ираном и Сингапуром послужат мощным импульсом для развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу выразить уверенность, что временное соглашение между ЕАЭС и Ираном послужит катализатором для дальнейшего развития нашей взаимной торговли. Оно окажет позитивное влияние на состояние экономики наших стран за счёт создания новых цепочек добавленной стоимости», — заявил Пашинян.

Он отметил, что завершены переговоры с Сингапуром и 1 октября будет подписано соответствующее соглашение.

«Имплементация данного договора создаст благоприятную среду для расширения взаимовыгодных торговых отношений, снижению издержек бизнеса и повышению экономической эффективности сотрудничества», — указал он. По его словам, в настоящее время также завершены переговоры с Сербией и в скором времени планируется подписание соответствующего соглашения о свободной торговле. В будущем планируется достичь договорённостей с Египтом, Израилем и Индией.