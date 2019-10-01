Париж, , 15:15 — REGNUM Французские власти обеспокоены «подавлением» протестов в Москве летом 2019 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает RT.

По его словам, подавление протестных акций в российской столице вызывает законную обеспокоенность. Франция разделяет это беспокойство и ранее ясно высказывалась по этому поводу.

Европейские демократии переживают кризис, добавил в своем выступлении французский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Москве прошли несколько несогласованных с властями митингов. Некоторые участники протестов были задержаны, возбуждены уголовные дела. Парламентская ассамблея Совета Европы в конце сентября приняла решение включить тему «нарушения прав на мирные демонстрации» в Москве в повестку осенней сессии.

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