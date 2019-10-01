Киев, , 15:12 — REGNUM Первые полгода президентства Петра Порошенко в 2014 г. глава России Владимир Путин постоянно задавал ему вопрос — «Пётр Алексеевич, чем я могу тебе помочь?». Об этом заявил сегодня, 1 октября, бывший депутат Рады, ключевой политтехнолог Порошенко Игорь Грынив в интервью телеканалу «Громадьске».

Грынив заявил, что только после котла под Иловайском в августе 2014 года он (Путин) «не удержал уже эту игру» (тут явная неувязка по датам — Порошенко официально стал президентом в июне 2014 года, так что до событий в Иловайске прошло чуть больше, чем 2 месяца — ред.)

Соратник Порошенко отметил, что желает всяческих успехов новой украинской власти, но при этом очень боится ее неопытности.

«Особенно во внешнеполитических вопросах. Ведь конфликт интересов между Украиной и Россией на грани враждебных отношений. И враг хорошо умеет расставлять ловушки», — уточнил Грынив.

ИА REGNUM напоминает, что 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели последний на сегодня телефонный разговор. Согласно официальной информации, подтвержденной и Киевом, и Москвой, стороны подчеркнули, что «довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога».