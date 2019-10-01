Ереван, , 15:09 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны активизировать работу над созданием благоприятных условий для перехода на расчёты в национальных валютах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Несмотря на позитивную динамику, есть сферы — в частности, рынок газа, — где товары стран ЕАЭС традиционно предлагаются не в национальной валюте стран союза. Пока поэтому вопрос максимального расширения поля для взаимодействия в национальных валютах должен быть в числе наших приоритетов», — заявил Пашинян.