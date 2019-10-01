Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM В Петербурге уволили главу Участковой избирательной комиссии №11 в муниципальном округе «Коломна», которая во время муниципальных выборов оказалась вовлечена в политический скандал.

Как следует из распространенного решения вышестоящей Территориальной избирательной комиссии №1, Елена Архипова освобождена от должности председателя УИК и обязанностей члена УИК с правом решающего голоса до истечения ее полномочий, на основании письменного заявления. Архипова представляла в комиссии партию ЛДПР.

Как писали СМИ, в интернете была распространена запись телефонного разговора, в котором, предположительно, участвовали Архипова и член ТИК №1. Из записи следовало, что УИК №11 сознательно тормозил подведение итогов выборов 8 сентября 2019 года.

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Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала выборную систему в Петербурге «муниципально-электоральным бандитизмом».

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