Иерусалим, , 14:59 — REGNUM В строю ВВС Израиля уже насчитывается 18 истребителей-невидимок пятого поколения F-35I Adir. Недавно на авиабазе Неватим приземлились два истребителя данной марки. Об этом сообщили ряд зарубежных СМИ. Истребители будут эксплуатироваться в составе 140-й авиаэскадрильи «Голден игл» израильских ВВС.

Американская компания Lockheed Martin планирует поставить Тель-Авиву до конца 2019 года ещё две таких боевых машины. Всего Израиль заказал 50 истребителей F-35I Adir. Первая партия самолётов обойдётся стране по 125 миллионов долларов за штуку. В дальнейшем стоимость должна быть снижена.

F-35I Adir — это израильская модификация базовой модели американского истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II. Adir с иврита на русский язык переводится как «могучий». На данном самолёте широко внедрена электроника, БРЭО, датчики, системы РЭБ, а также оружие производства Израиля.

Ряд экспертов ставят израильские ВВС в пятёрку сильнейших военно-воздушных сил мира. Они насчитывают около 400 истребителей. Можно с уверенностью сказать, что ВВС Израиля самые мощные на Ближнем Востоке.

Появление на вооружении Сирийской Арабской Республики российских зенитных ракетных комплексов С-300 вносит интересную интригу в ситуацию противостояния Израиля и Сирии. Тель-Авив регулярно наносит удары по сирийской территории, объясняя это необходимостью сдерживания Ирана в регионе.

Известно, что ЗРК С-300 по израильской авиации ещё не применялись. Однако недавно ряд СМИ распространили информацию, что российские военные передали полный контроль над этими комплексами сирийским коллегам, соответственно, на Дамаск перешла и полная ответственность за их применение.