Киев, , 14:50 — REGNUM В первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 г. ориентировочно будет вынесен для рассмотрения Верховной рады 18 октября.

Об этом на брифинге сегодня, 1 октября, заявил глава украинского парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер Рады напомнил, что еще 20 сентября депутатам был представлен проект государственного бюджета на следующий год, и парламентарии могли внести свои предложения к главному финансовому документу страны до 1 октября. Теперь до 15 октября бюджетный комитет парламента должен рассмотреть внесенные инициативы.

ИА REGNUM напоминает, что согласно проекту документа, дефицит ВВП Украины в 2020 г. предполагается на уровне 2,09%, платежи по государственному долгу составят около 438,1 млрд грн, рост экономики прогнозируется в 3,3% ВВП, инфляция — порядка 6%.