История создания и применения ныне действующего Лесного кодекса РФ очередной раз показывает, как за благопожеланиями «всё привести в порядок» скрываются растяпство, недоделки, а то и возможное потакание чьим-то корыстным интересам. О перипетиях, связанных с Лесным кодексом, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Василий Суриков. Заимка в Хакасии. 1862

Москва, , 04:00 — REGNUM Всё вокруг в нынешней реальности — капиталистическое, а значит, должно «иметь хозяина» в виде частника или группы таковых, объединенных в корпорацию. Все-таки, лес — ресурс, источник прибыли и, как показывает практика, прибыли довольно серьезной. Создавался Лесной кодекс Минэкономразвития и торговли в пору начальствования там Германа Грефа, который заодно являлся основным лоббистом вхождения России в ВТО. Поэтому нечего удивляться тому, что имеющийся кодекс не просто отвечает рыночным требованиям, но предполагает облегченную процедуру торговли. А вот чем — это тонкость.

С учетом курса, взятого на торговлю не сырьем как таковым, а продуктами его переработки, даже странно, что Россия до сих пор торгует в большей мере не бумагой, а целлюлозой, полученной из древесины. Не поискать ли здесь, кому выгодно? Тем более, что выгодно оказывается многим, в том числе главе российского правительства, и выгодно ему довольно давно. Ну и кроме того, Лесной кодекс интересен в части отношения к мелким собственникам, повторяя, до некоторой степени, дележку колхозной собственности при развале колхоза. Так ли хорошо создавшееся положение, при котором жители России могут получить выгоду от полагающегося на их долю ресурса, только отправившись на поклон к крупному посреднику?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Лесной кодекс России — против леса!».