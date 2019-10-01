Москва, , 14:39 — REGNUM Законопроект о выплатах возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданным в ходе процедуры банкротства застройщиков для завершения строительства проблемных домов, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Согласно поправкам, члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование, также, как и обманутые дольщики, смогут получать возмещение за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, пояснил Володин журналистам.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому участники долевого строительства могут получить возмещение вложенных средств. Закон позволил также направить государственное финансирование на достройку проблемных объектов, переданных жилищно-строительным кооперативам в ходе процедур банкротства застройщиков.

«Однако в настоящее время законодательство не предоставляет гражданам-участникам ЖСК возможности получить такую же выплату возмещения, если «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» принял решение о нецелесообразности финансирования завершения строительства переданных ЖСК проблемных объектов», — указал спикер Госдумы.

Сложившаяся ситуация ставит участников жилищно-строительных кооперативов в неравное положение по сравнению с дольщиками.

«Это несправедливо и требует законодательного решения, что мы и предложили», — подчеркнул парламентарий.

В ближайшее время законопроект будет вынесен на Совет Думы, чтобы профильный комитет как можно скорее подготовил его к рассмотрению в первом чтении, отметил Володин.