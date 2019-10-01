Киев, , 14:45 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко завело Государственное бюро расследований Украины. Об этом 1 октября сообщило агентство УНН, ссылаясь на заявление начальника отдела по работе ГБР с общественностью и СМИ Максима Билоусенко.

Как передает агентство, уголовное дело открыто по части 1 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью). Сообщается, что возбуждено дело было на основании заявления лидера фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии. Он якобы обвинил Луценко в содействии на посту генпрокурора нелегальному игорному бизнесу в стране.

Как передавало ИА REGNUM, Юрий Луценко занимал пост генерального прокурора с мая 2016 года. 29 августа текущего года депутаты Верховной рады уволили его большинством голосов.