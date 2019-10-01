Сухопутные войска США на основе опыта войны в Сирии и Ираке пришли к осознанию внесения корректировок в существующие программы подготовки своих подразделений и необходимости создания соответствующей экипировки для боевых действий под землёй. Об этом пишет газета «Красная звезда» со ссылкой на американские СМИ.

Вашингтон, , 14:35 — REGNUM С «тоннельной войной» вооружённые силы США столкнулись ещё в годы Второй мировой войны во время боёв за японский остров Иводзима. Японцы создали под землёй мощную оборону. Общая длина вырытых и созданных природой тоннелей составляла 28 километров. Они были расположены на глубине до 15 метров. В результате Корпус морской пехоты США понёс на территории острова самые тяжёлые потери за всю войну.

В настоящее время минобороны США также готовится к возможным военным конфликтам с Ираном и КНДР. Пентагон подсчитал, что по всему миру под землёй развёрнуто около 10 тысяч крупных объектов. При этом половина из этого количества расположена на территории КНДР.

На проведение обучения, приобретение средств связи и другой экипировки военнослужащих для войны в подземных тоннелях министерством обороны США выделено 572 миллиона долларов.

Пентагоном создано учебное пособие — руководство по ведению боевых действий в подземных коммуникациях и условиях плотной городской застройки. На подготовку по данной программе будет направлено 26 подразделений, которые будут иметь военную специализацию в этой сфере.