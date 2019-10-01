Москва, 1 октября 2019, 14:29 — REGNUM Западная Украина мешает президенту Украины Владимиру Зеленскому договориться с Россией, считает экс-депутат Верховной рады Василий Волга. Об этом он заявил 1 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, однако ни о дате этой поездке, ни о составе украинской делегации пока сведений нет.
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