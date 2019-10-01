Москва, , 14:29 — REGNUM Западная Украина мешает президенту Украины Владимиру Зеленскому договориться с Россией, считает экс-депутат Верховной рады Василий Волга. Об этом он заявил 1 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский находится в безвыходной ситуации, — сказал он. — Меркель давит на то, чтобы началось выполнение Минских соглашений Украиной. Трамп напрямую указал, где находится решение всех вопросов. Ему надо сесть на самолёт и прилететь к Путину и начать вести диалог. Но если он соберётся сделать это, Западная Украина тут же поднимется в штыки. Политики Западной Украины привыкли решать вопросы через сепаратизм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, однако ни о дате этой поездке, ни о составе украинской делегации пока сведений нет.

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