Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Заявление иранского военного об уязвимости США перед Ираном, сделанное в 2018 году, было в июне подано агентством Reuters в качестве свежей новости. Об этом сообщает RT.

На дезинформацию в материалах одного из крупнейших международных информационных агентств указало видеоагентство Ruptly. Президент США Дональд Трамп заявил 21 июня, что был готов нанести удар по Ирану. В тот же день на сайте Reuters появилась цитата командующего военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амира-Али Хаджизаде.

«Иранский военачальник заявил, что региональные базы США располагаются в пределах зоны досягаемости иранских ракет», — так звучал заголовок публикации.

В ней говорилось, что Хаджизаде назвал американские войска на Ближнем Востоке не угрозой, а «возможностью» для Ирана. В США понимают, что уязвимы перед Тегераном, отмечал он.

Эти слова перепечатали, в частности, Al Jazeera и The New York Times, однако такое заявление Хаджизаде сделал в ноябре 2018 года. 21 июня 2019 года он выступал на пресс-конференции и показал обломки сбитого американского беспилотника RQ-4 Global Hawk, но приписанных ему слов не говорил.

В Ruptly отметили, что представители Reuters отказались признать ошибку, и материал с цитатой Хаджизаде остается на сайте агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Трамп заявил, что война США с Ираном обернется для этой страны «невиданными прежде разрушениями».

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