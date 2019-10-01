Страсбург, Франция, , 14:22 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Страсбурге с режиссером Олегом Сенцовым, с которым обсудил вопрос урегулирования российско-украинского конфликта, сообщает Le Figaro.

Во время 30-минутной беседы Эммануэль Макрон «приветствовал освобождение» Олега Сенцова 7 сентября.

Со своей стороны, режиссер «поблагодарил Францию за постоянную поддержку».

Издание отмечает, что стороны обменялись мнениями по делу о 86 украинских заключенных. Эммануэль Макрон также обсудил с Олегом Сенцовым усилия Франции «по урегулированию российско-украинского конфликта».

25 августа 2015 года Олег Сенцов был приговорен к 20 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Режиссёр создал в Крыму террористическую группу, которая совершила весной 2014 года два теракта на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Страсбург, чтобы принять участие в праздновании 70-й годовщины Совета Европы.

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