Минск, , 14:15 — REGNUM Россия и Белоруссия, как ожидается, договорятся о ценах на газ в декабре 2019 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко, передает 1 октября БелТА.

По его словам, стороны взаимодействуют на уровне рабочих групп, подвижки в переговорах есть. В декабре, когда состоится встреча президентов РФ и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко, вопрос, вероятно, будет уже решен, добавил Ляшенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время тысяча кубометров российского газа обходится Белоруссии в $127, однако Минск хочет снижения цены. Белорусская сторона предлагает приурочить договоренности по цене на газ к подписанию программы углубленной интеграции с РФ.

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