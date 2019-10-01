Сухум, , 14:08 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с делегацией депутатов парламента Сирии. Сирийские депутаты прибыли в Абхазию на празднование Дня победы и независимости республики. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба главы Абхазии.

Депутат парламента Сирийской республики Джансет Казанба от имени делегации поблагодарила Рауля Хаджимбу за прием, поздравила главу государства с переизбранием на пост президента. Депутат также поблагодарила абхазский народ за поддержку народа Сирии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 сентября Абхазия праздновала День победы и независимости.