Киев, 1 октября 2019, 14:06 — REGNUM Киев может пустить с молотка 72% территории Украины, если не внесет изменения в законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Об этом 1 октября в Верховной раде на заседании согласительного комитета заявила депутат, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Она напомнила, что до выборов президент Владимир Зеленский обещал, что закон о референдуме (о народовластии) станет первым принятым законом. Тимошенко призвала Раду принять проект закона о всеукраинском референдуме, чтобы провести первый референдум о вводе рынка земли.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, чтоправительство подало на рассмотрение Верховной рады первый проект закона о вводе рынка сельскохозяйственных земель. При этом правительство хочет разрешить юридическим лицам покупать землю, что позволит иностранным компаниям скупить украинские черноземы. Премьер обещает ввести рынок земли с 1 октября 2020 года.