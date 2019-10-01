Киев, , 14:06 — REGNUM Киев может пустить с молотка 72% территории Украины, если не внесет изменения в законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Об этом 1 октября в Верховной раде на заседании согласительного комитета заявила депутат, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Наша команда считает, что сегодня в Украине нет более важного вопроса, чем судьба сельскохозяйственной земли. Мы с большим удивлением прочитали законопроект о продаже сельскохозяйственной земли… 72% территории Украины могут просто пойти с молотка по этому закону, причем без каких-либо правил, фактически без ограничений», — сказала Тимошенко.

Она напомнила, что до выборов президент Владимир Зеленский обещал, что закон о референдуме (о народовластии) станет первым принятым законом. Тимошенко призвала Раду принять проект закона о всеукраинском референдуме, чтобы провести первый референдум о вводе рынка земли.

«99% стран, которые имеют сельскохозяйственную землю, не распоряжаются так своим богатством. Даже в тех странах, где есть рынок, этот рынок построен так, что в итоге земля попадает на обработку и получение прибыли местным фермерам, которые являются гражданами тех стран… В нашем законопроекте 72% территории Украины, которые составляют сельскохозяйственные земли, продаются без каких-либо ограничений как на диком базаре», — рассказала Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, чтоправительство подало на рассмотрение Верховной рады первый проект закона о вводе рынка сельскохозяйственных земель. При этом правительство хочет разрешить юридическим лицам покупать землю, что позволит иностранным компаниям скупить украинские черноземы. Премьер обещает ввести рынок земли с 1 октября 2020 года.