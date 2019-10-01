Страсбург, Франция, , 14:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом французский лидер заявил 1 октября, выступая в ассамблее.

«Я полностью поддерживаю сделанный выбор (о возвращении России в ПАСЕ). Убежден, что российский народ близок к европейскому гуманизму, он сам участвовал в создании этого гуманизма», — сказал Макрон.

Напомним, за возвращение России права выступать в ПАСЕ проголосовали 118 депутатов. Против были представители 62 стран, еще десять воздержались.

Вместе с тем грузинская делегация отказалась принимать участие в открытии осенней сессии ПАСЕ из-за решения допустить к участию в заседаниях российскую делегацию. Кроме того, литовская делегация будет представлена только наполовину, так как часть её членов также решила бойкотировать открытие осенней сессии.

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