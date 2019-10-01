Рига, , 14:01 — REGNUM «5,5 евро за каждый голос на выборах — нормально». Именно так 1 октября прокомментировал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш порталу LSM решение коалиции.

Напомним, в Латвии партиям будут платить 5 евро за каждый голос на выборах. Соответствующие поправки к закону подготовило министерство юстиции, они одобрены Советом коалиции, Сеймом и ключены в бюджет следующего года. В Латвии все партии преодолевшие 2% барьер получат финансирование из госбюджета. В течении семи лет стоимость одного голоса была всего 0,71 евро. Нынешнее решение увеличит эту сумму почти в 8 раз и установит порог минимального финансирования на отметке в 100 000 евро.

Премьер-министр Латвии, комментируя это решение, отметил, что этим шагом устанавливается независимость политических партий.

«У нас нет политических партий в европейском понимании. У нас состоят в политических партиях две, максимум три тысячи человек. Ни одна из них не является большим движением. По-моему, просто необходимо найти способ, как привлечь финансирование», — сказал он.

Отметим, что сам премьер-министр Латвии представляет партию Единство, получившую на выборах наименьшие количество голосов из всех попавших в ХII Сейм.