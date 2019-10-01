Вильнюс, , 14:00 — REGNUM «Всем жителям срочно укрыться в помещении и оставаться там до дополнительной информации», «на открытом воздухе используйте маски или подручные средства для закрытия дыхательных путей», «по возвращении с улицы примите душ и переоденьтесь в чистую одежду», «выпейте таблетки с йодом», «не употребляйте принесённые с улицы продукты, которые не были упакованы», «эвакуируйтесь согласно порядку, установленному самоуправлением», — такие и похожие указания с пометкой «проходят учения» сегодня, 1 октября, получили десятки тысяч жителей восточной части Литвы, а сигнал опасности и сирены прозвучали по всей территории страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Интерактивная карта Департамент противопожарной безопастности при МВД Литвы

По легенде учений, в Белоруссии в 30 км от границы с Литвой взорвалась АЭС, строительство которой в настоящий момент завершается. Ветер понёс радиоактивное облако в Литву. Спустя три часа после взрыва в заражённой или потенциально опасной зоне оказалось уже свыше 112 тыс. человек. Облако постепенно приближается к окраинам столице Литвы Вильнюсу. Весь ход «аварии» и её последствий в режиме живого времени транслируется на интерактивной карте литовского департамента противопожарной безопасности при МВД Литвы. На карте драматически расползается будущая «мёртвая зона».

В учениях задействовано 24 литовских служб, несколько десятков добровольцев будут играть роль жителей, которых нужно эвакуировать из потенциально опасной зоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фокусима-1».