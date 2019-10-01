Вена, , 13:57 — REGNUM Уже в ближайшие несколько дней лидер консервативной Австрийской народной партии Себастьян Курц, партия которого уверенно лидирует на состоявшихся 29 сентября досрочных выборах в Национальный совет, получит мандат на формирование нового правительства. Наделить Курца такими полномочиями президент Австрии Александр Ван дер Беллен планирует после 3 октября, когда станут известны окончательные результаты голосования. Об этом глава государства заявил сегодня, 1 октября, в Вене.

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По словам Ван дер Беллена, сначала он намерен провести переговоры с лидерами партий, проходящих в парламент.

«После переговоров, если результаты существенно не изменятся, я поручу победившей партии, представленной Себастьяном Курцем, формирование правительства», — приводит ТАСС слова главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экзитполов партия Курца одерживает победу с 37% голосов избирателей. Социал-демократическая партия набирает 22%, а Австрийская партия свободы — 16% голосов.

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