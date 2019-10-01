Киев, , 14:18 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины, глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намерен сложить с себя полномочия главы партии, сообщило 1 октября информационное агентство «УНИАН».

Разумков не подтвердил информацию о возможной отставке Давида Арахамии — главы парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде.

Он также напомнил, что ранее высказывался на тему недопустимости совмещения полномочий главы партии, и спикера Верховной рады.

«Я думаю, что будут изменения в партии, в руководстве партии. Это моя позиция, это мною было предложено. И я думаю, что будет меняться и устав партии. И возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре», — заявил Разумков.

Он отметил, что в следующем году на Украине состоятся местные выборы, а для того, чтобы эффективно заниматься данным вопросом, во главе «Слуги народа» должен стоять другой человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины подписал указ об отставке главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка. По данным СМИ, Данилюк ушёл под давлением олигарха Игоря Коломойского, который хочет вернуть отобранный у него «Приватбанк».

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