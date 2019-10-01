Бишкек, 1 октября 2019, 13:55 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил председателя Си Цзиньпина и народ Китая с 70-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба главы государства.
Киргизстанский лидер акцентировал внимание на преобразованиях, позволивших КНР стать одной из самых крупных и передовых экономик мира.
«В достигнутых страной высоких результатах неоценима Ваша личная заслуга. В Киргизии с радостью воспринимают успехи дружественного народа и выражают надежду на дальнейшее развитие и процветание Китая, а также устойчивое и поступательное развитие связей между двумя странами», — подчеркнул Жээнбеков.
Справка ИА REGNUM: День образования Китайской Народной Республики является главным государственным праздником в Китае. Отмечается ежегодно 1 октября, поскольку образование КНР было провозглашено 1 октября 1949 года на митинге, проходившем на площади Тяньаньмэнь в Пекине.