Москва, , 13:53 — REGNUM Причиной столь резкого заявления президента Перу Мартин Вискарра о роспуске Конгресса стал конфликт между президентом и парламентом и общее обострение из-за многолетнего коррупционного кризиса, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Алеесандр Тимофеев.

«Не так давно по обвинениям в крупных неоднократных взятках в тюрьме оказался лидер правящей партии, а также бывший президент Алан Гарсия, который при задержании успел покончить с собой. Фактически Конгресс контролируют сторонники Альберто Фухимори бывшего президента Перу правящего страной более 10 лет.

Конституционный суд в настоящее время рассматривает ходатайство об освобождении лидера оппозиции — дочери экс-президента Кейко Фухимори, которая уже почти год находится в СИЗО по делу о коррупции в бразильском строительном концерне Odebrecht.

Поводом для борьбы главы государства с конгрессом стал вопрос доверия правительству, который на рассмотрение парламента вынес Вискарра, а также предлагаемая главой государства реформа по изменению процедуры выбора судей Конституционного суда на более «прозрачную».

Ранее депутаты, где большинство принадлежит оппозиции, бойкотировали реформу и выбор членов Конституционного суда, предложенную перуанским лидером, и выбрали нового члена коллегии судей.

Президент объявил, что если новые члены КС будут выбраны раньше, чем будет вынесено решение по поводу доверия правительству, то он распустит конгресс. Президент расценил это как отказ в доверии и объявил о роспуске конгресса.

Борьба продолжилась, новыми заявлениями. Конгрессмены собрали внеочередное пленарное заседание и большинством голосов поддержали резолюцию, согласно которой действующий президент признавался неспособным управлять государством из-за нарушения конституционного строя. Парламентарии поддержали кандидатуру вице-президента страны Мерседес Араос и привели её к присяге на пост временно исполняющего обязанности главы государства.

С марта 2018 года Вискарра несколько раз выносил на рассмотрение парламента вопрос о доверии правительству, однако до этого момента Конгрессу удавалось избежать роспуска. Председатель Совета министров Перу Сальвадор дель Солар вынес на голосование вопрос о доверии правительству, поскольку исполнительная и законодательная ветви власти не смогли договориться, как выбирать судей КС.

Вискарра в своем видеообращении в Фейсбуке очень жестко высказался заявив, что парламентское большинство «бесстыдно себя ведет» и действует в своих собственных интересах, а не в интересах страны и подчеркнул, что механизм выбора судей необходимо изменить. При этом пока Вискарра объявлял о роспуске Конгресса, парламент, в свою очередь, большинством голосов выразил доверие правительству.

Тем не менее, перуанский президент назначил нового премьера и подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в январе следующего года. При этом приведенная Конгрессом к присяге вместо Вискарры вице-президент Мерседес Араос уже назвала роспуск парламента незаконным.

Перуанский парламент, тем временем, направил письмо в Генассамблею ООН и в секретариат Организации американских государств, где назвал сложившийся в стране кризис «угрозой демократии».

Вискарра призывает к новым выборам уже с июля 2019 года — но парламент, контролируемый оппозицией, не соглашается на такое решение. По словам президента, оппозиция также блокирует все его попытки провести экономические и политические реформы.

У страны уже есть печальный опыт роспуска законодательного органа — в 1992 году президент Альберто Фуджимори пошел на такой шаг ради реформ и обновлений, а в итоге повредил демократическим институтам Перу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на странице президента Перу Мартина Вискарры в Facebook размещено видеообращение о роспуске Конгресса (парламента) Перу.

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