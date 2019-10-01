Официальный Минск стремится развивать отношения с США — «державой номер один в мире». Об этом 27 сентября в Нью-Йорке в интервью российскому информагентству РБК заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Нью-Йорк, США, , 13:47 — REGNUM «Мы хотели бы уйти от той конфронтационной риторики, которая была присуща нашим отношениям, скажем, лет десять назад, когда по нашему настоянию послы были вынуждены уехать из обеих стран,— сказал белорусский министр. — Мы заинтересованы в США, в первую очередь, с точки зрения налаживания торгово-экономического сотрудничества».

Однако не только экономика интересует руководство Белоруссии: «Мы заинтересованы и в нормальном политическом диалоге с Соединенными Штатами. Сегодня существует масса проблем, которые требуют прояснения ситуации. Допустим, вопрос, связанный с выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности».

«Поэтому мы очень заинтересованы в налаживании всестороннего сотрудничества с США», — сказал Макей.

Он подчеркнул заинтересованность Минска «в том, чтобы наладить равноправные и полноценные отношения с Соединенными Штатами Америки». Шагом в этом направлении станет возвращение отсутствовавших 11 лет послов. Кроме того, в Минске будет построено новое посольство США.

Владимир Макей сослался на Александра Лукашенко, заверив, «что мы не собираемся дружить с кем-то за счет России, в ущерб России или против России». Министр подчеркнул: «Нет смысла подозревать Белоруссию в попытках, как это иногда говорится, уйти на Запад или куда-то ещё».

Глава МИД Белоруссии также высказался на тему «теоретически возможной встречи Александра Лукашенко с Дональдом Трампом».

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