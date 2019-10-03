Уже в начале ХХ века кинематограф США подтвердил свою высокую эффективность в качестве средства воздействия на умы населения. О том, почему с годами эта эффективность только нарастала и как удобно отслеживать по американскому кинематографу истинное отношение Вашингтона к тому или иному политическому вопросу, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Цитата из к/ф «Красный рассвет». Реж. Ли Джон Милиус. 1984. США

Вашингтон, , 00:55 — REGNUM В 1920 году будущий президент США Уоррен Гардинг, который считался аутсайдером президентской гонки, получил абсолютное большинство голосов избирателей. Его секрет заключался в том, что он первым сделал акцент не на личное выступление, а на агитацию через кинохронику и грампластинки. Знаменитые киноактеры, призывавшие голосовать за Гардинга, тоже оказались весьма серьезным подспорьем. В нашу эпоху нечто подобное пытаются повторить. подключая к рекламе возможности социальных сетей, но до сих пор кинематограф вкупе с телевидением остаются непревзойденными каналами форматирования избирательского мышления.

Очень интересно наблюдать и эволюцию образа СССР в ходе Второй мировой войны, когда от политики «помощи проигрывающему», которая была провозглашена Гарри Трумэном, кинематограф США перешел к восхвалению СССР. Это восхваление достигло максимума к 1945 и резко оборвалось тогда, когда Западу пришлось выстраивать новую конфигурацию, теперь уже против СССР. Дальше — больше. Почувствовав в руках столь эффективный инструмент, американский политикум стал использовать его на полную катушку, оттесняя даже заинтересованных в накачке кинематографа скрытой рекламой коммерсантов.

Теперь же, после того, как Россия не сломалась в ходе попытки цветной революции 2011−2012 гг, на экраны США вновь возвращается образ условного «русского», который обладает определенными неприятными чертами. Почему образ русского врага именно таков, каким мы его видим сейчас?

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