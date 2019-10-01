Вашингтон, 1 октября 2019, 13:48 — REGNUM Северная Корея ни за что не откажется от ядерного оружия, а также постарается сохранить арсенал. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности.
Известно, что данное заявление Джон Болтон сделал во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
«Ким Чен Ын никогда добровольно не откажется от ядерного оружия», — говорится в сообщении.
Он также отметил, что время играет на руку только Северной Корее, а частичная отмена санкций, способствует укреплению статуса КНДР как ядерной державы.
Кроме того, в своем выступлении Болтон раскритиковал политику правительства Южной Кореи в отношении Севера, призвал возобновить совместные учения Сеула и Вашингтона, а также выразил обеспокоенность по поводу натянутых корейско-японских отношений.