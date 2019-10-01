Сирийская арабская армия серьёзно рассматривает возможность нового наступления в провинции Идлиб после нескольких дней интенсивных боевых действий с силами исламистов в районе демилитаризованной зоны. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Идлиб, Сирия, , 13:42 — REGNUM По словам военного источника издания, терпение сирийской армии истощается, особенно после имевших место нескольких нарушений режима прекращения огня в южном Идлибе и западном Алеппо со стороны боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийская арабская армия прекратила наступление на юге Идлиба в конце августа 2019 года, захватив несколько районов, в том числе ключевой город Хан-Шейхун. Однако с тех пор на линии фронта в южной части этой провинции практически не было мира, боевые действия идут каждый день.

Военный источник издания также добавил, что если Турция не расформирует группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её союзников в ближайшей время, то сирийские военные начнут новую наступательную операцию.

Кроме того, сирийские военные обвинили как «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и поддерживаемые Турцией группировки боевиков в преднамеренном препятствовании доступу гражданских лиц к гуманитарному переходу Абу-Дхухур в течение последних 18 дней.

Сирийские военные призвали исламистов открыть проход к гуманитарному переходу и прекратить преследование мирных жителей, пытающихся покинуть этот район.