Ереван, , 13:42 — REGNUM В Ереване началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Заседание открыл вступительным словом премьер-министр Никол Пашинян, отметивший особое значение заседания с учетом участия в расширенном составе президента Ирана и премьер-министра Сингапура.

На повестке заседания в узком составе вопросы: О Евразийском экономическом форуме. О вопросах, связанных с нормативами распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов Евразийского экономического союза. О председателе и персональном составе Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Началу заседания предшествовала церемония встречи участников и совместное фото.

В заседании в узком составе участвуют руководители государств-членов ЕАЭС — премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

После заседания в узком составе состоится заседание в расширенном составе. В нем примут участие также президент Молдавии Игорь Додон в связи со статусом Молдавии в качестве государства-наблюдателя при ЕАЭС, президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в качестве приглашенных глав государств.