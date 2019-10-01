Со спецпредставителем президента России — посолом в Белоруссии Михаилом Бабичем у главы МИД Белоруссии Владимира Макея отношения не сложились, а с новым российским послом Дмитрием Мезенцевым идёт работа. Об этом 27 сентября в Нью-Йорке в интервью российскому информагентству РБК заявил глава белорусской дипломатии.

Минск, , 13:38 — REGNUM «Вы знаете, мы настроены на работу с любым представителем, с любым послом, которого направит руководство России. Мы работали и с Бабичем, встречались много раз, обсуждали различные вопросы, работаем прекрасно с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым. Самое главное состоит в том, чтобы, если ты встречаешься и договариваешься о чем-то, то эти договоренности должны соблюдаться. Если же — нет, если нарушаются какие-то вещи, которые в дипломатии принято считать важными, святыми даже, то тогда о чем говорить? Ну и потом, когда звучат заявления «я — не дипломат, я — военный», значит тогда, наверно, незачем было идти в дипломатическую службу», — сказал Макей.

Оценивая отношения с Бабичем, глава МИД Белоруссии отметил, «что в дипломатии важно, с моей точки зрения, говорить открыто и откровенно, если существуют проблемы, не пытаясь скрыть эти проблемы за какими-то причесанными дипломатическими выражениями».

«Но есть еще одно правило, связанное с тем, что лучше обсуждать проблему, если она существует, скажем, в каком-то закрытом формате, неофициально, и пытаться решить эту проблему. Но пытаться решить проблему через вынесение ее на публичное обсуждение и через средства массовой информации, я думаю, что это абсолютно неэффективный метод, и он никогда не принесет отдачи, пользы», — добавил Макей.

По словам Макея, власти Белоруссии «готовы работать с любым послом, с любыми представителями, которых направит Россия, но важно соблюдать соответствующие правила поведения и нормы дипломатического протокола и этикета».

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