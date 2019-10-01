Москва, , 13:36 — REGNUM Власти Польши под предлогом выдуманной агрессии России «трансформируют территорию страны в американский плацдарм». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Президент Польши заявил о необходимости остановить «имперскую политику» России, в том числе, путем переброски в Польшу дополнительных вооруженных сил США. В Госдуме с такой позицией в корне не согласны.

«Останавливать пора не Россию, у которой нет намерений нападать на кого-либо, а ползучую интервенцию США, которые при активном участии властей Польши превращают страну в зону американской оккупации. Официальная Варшава демонстрирует отсутствие политической воли», — сказал Железняк.

Американские ястребы расширяют присутствие в Европе с помощью соглашательской политики отдельных европейских государств, готовых отказаться от национальных интересов и суверенитета в принятии политических решений, и ярким примером выглядит готовность властей Польши перейти на дорогостоящий американский сжиженный газ в ущерб экономике и интересам населения страны, указал он.