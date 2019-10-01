Джакарта, , 13:34 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что три должности министра останутся вакантными до конца рабочего кабинета правительства 2014−2019 годов или до 20 октября 2019 года, сообщает Antara.

В настоящее время вакантны три министерские должности, а именно: министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры, министр юстиции и прав человека и министр по делам молодежи и спорта. Министры по вопросам культуры Пуан Махарани и прав человека Ясонна Лаоли подали в отставку в связи с назначением на новый пост. В то время как министр по делам молодежи и спорта Имам Нахрави подал в отставку с из-за подозрений в коррупционном деле.

Известно, что до 20 октября эти должности займут временно исполняющие обязанности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Пуан Махарани назначена на пост председателя совета народных представителей Индонезии.

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