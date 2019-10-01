Багдад, , 13:35 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует совершить официальную поездку в Ирак до конца 2019 года, об этом 1 октября сообщает Kurdistan.ru.

Политик собирается посетить не только Багдад, но также и Иракский Курдистан, включая такие города, как Сулеймания, Эрбиль, Киркук.

Одной из тем переговоров будет расширение нефтепровода Киркук в целях увеличения потока нефти в турецкий порт Джейхан. Кроме того, Анкара настаивает на открытие новых пограничных переходов, но после урегулирования споров между центральным правительством страны и курдской автономией.

Напомним, отношения между Багдадом и Эрбилем значительно осложнились после референдума о независимости курдской автономии в сентябре 2017 года. С тех пор конфликтная ситуация не преодолена, также не решен вопрос спорных территорий.

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