Киев, 1 октября 2019, 13:27 — REGNUM Парламенту Украины нужно принять закон об особом статусе Донбасса, а также внести изменения в Конституцию, чтобы завершить войну. Об этом 1 октября в Верховной раде на заседании согласительного комитета заявил депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
При этом он призвал Раду принять закон об амнистии для граждан, которые остались проживать в отдельных регионах Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года парламент Украины принял президентский закон о внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 9153). Документ продлил действие этого закона до 31 декабря 2019 года.