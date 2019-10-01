Киев, , 13:27 — REGNUM Парламенту Украины нужно принять закон об особом статусе Донбасса, а также внести изменения в Конституцию, чтобы завершить войну. Об этом 1 октября в Верховной раде на заседании согласительного комитета заявил депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Если кто-то думает, что можно будет без компромиссов урегулировать такой сложный конфликт, то это ошибка. Мы должны принять закон об особом статусе отдельных регионов Донбасса с внесением изменений в Конституцию, чтобы он работал на переходной период», — сказал Бойко.

При этом он призвал Раду принять закон об амнистии для граждан, которые остались проживать в отдельных регионах Донбасса.

«Мы должны принять закон об амнистии для тех, кто не убивал. Потому что сегодня любой учитель или врач на неконтролируемой территории может быть назван пособником террористов и в отношении него могут ввести криминальную ответственность. Это принципиально, чтобы мы помогли переговорам по мирному урегулированию», — рассказал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года парламент Украины принял президентский закон о внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 9153). Документ продлил действие этого закона до 31 декабря 2019 года.