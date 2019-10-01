Киев, , 13:31 — REGNUM Министр финансов Украины Оксана Маркарова была допрошена Государственным бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о национализации «Приватбанка». Об этом заявила сама Маркарова 1 октября информационному агентству «УНН».

"Меня официально вызвали на допрос в деле Приватбанка», — рассказала министр.

Она отметила, что допрос шёл примерно час. Другие подробности Маркаровой рассказывать запрещено.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк ушёл в отставку из-за давления бизнесмена Игоря Коломойского, который хочет вернуть «Приватбанк», национализированный в 2016 году.