На военном параде в Пекине, посвящённом 70-летию со дня основания Китайской народной республики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета средней дальности DF-21 («Дунфэн-21»). На русский язык название ракеты переводится как «Восточный ветер». Об этом пишет «Российская газета».

Пекин, , 13:26 — REGNUM Ракета развёрнута на мобильном комплексе с 16-ти колёсным шасси. Её дальность полёта составляет более 2 тысяч километров. Ракета твердотопливная, имеет две ступени. Боевая часть ракеты оснащена термоядерными боевыми блоками. Для наведения ракеты используются спутники, а также авиация.

Китай позиционирует ракету DF-21 как средство борьбы с авианосцами. Совершенно очевидно, что имеются в виду авианосцы ВМС США. Это первый случай в истории вооружений, когда в качестве противокорабельной используется баллистическая ракета, а не крылатая. В принципе, это возможно, если эта баллистическая ракета является высокоточной.

Следует заметить, что боевой радиус действия американской палубной авиации достигает 800 километров. Таким образом, Китай, с учётом дальности поражения ракет DF-21, не позволит авианосцам ВМС США подойти на расстояние, позволяющее использовать свою авиацию.