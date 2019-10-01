Мельбурн, Австралия, , 13:26 — REGNUM Власти Австралии решили бороться с чрезмерно высокой численностью кенгуру, передает немецкий канал n-tv.

1 октября власти штата Виктория назвали семь районов с особенно высокой популяцией кенгуру. Здесь будет разрешен отстрел, чтобы довести численность животных «до здорового уровня». Мясо убитых кенгуру будет перерабатываться на фабрике по производству кормов для животных.

«Фермеры должны быть уверены, что их не вытеснят кенгуру, которые пожирают зерно, лишают воды и пищи других животных и наносят ущерб местности», — заявили в местном департаменте сельского хозяйства.

Отстрел кенгуру был протестирован в штате Виктория в 2014 году. Тогда был уничтожен 1 млн этих животных, а их мясо оказалась на полках в супермаркетах. Всего на континенте проживают примерно 45 млн кенгуру — почти вдвое больше, чем людей.