Москва, , 13:33 — REGNUM Обстановку в Ормузском проливе и ядерную сделку обсудят президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани на встрече в Ереване 1 октября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ситуация в районе Ормузского пролива — напряженная, также остается сложным положение вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, то есть договоренностей шести стран, касающихся иранской ядерной программы.

Песков отметил также, что истекает срок в 60 дней, отведенный Тегераном до дальнейшего сокращения своих обязательств по СВПД, что беспокоит Россию и другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в зоне Персидского залива обострилась в июле после задержания иранскими военными танкера под британским флагом. Вслед за этим США объявили о создании коалиции, которая займется обеспечением безопасности судоходства в этом регионе.

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