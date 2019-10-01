Нью-Дели, , 13:19 — REGNUM Проведённые на днях испытания индийской крылатой ракеты «Брамос» (BrahMos) с наземной пусковой установки говорят о намерении Индии создать ракетный комплекс меньшей дальности.

Как пишет газета «Взгляд», в ходе данных испытаний пока использовалась ракета с дальностью полёта до 290 километров.

Ранее в ходе международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге в июле 2019 года сообщалось, что модернизированная крылатая ракета «Брамос» будет иметь дальность поражения целей более 500 километров.

В ходе проведённых испытаний модернизированного образца была получена дальность около 400 километров. В дальнейшем планировалось подтвердить её дальность полёта более 500 километров. Модернизированная ракета будет применяться с наземных, авиационных и морских носителей.

Следует заметить, что дальность полёта ракеты от 500 до 1000 километров относит её уже к стратегическому ракетному оружию меньшей дальности. Таким образом, Индия в ближайшее время получит в своё распоряжение ракетный комплекс меньшей дальности наземного базирования, оснащённый модернизированной крылатой ракетой «Брамос».

Индийская ракета «Брамос» основана на экспортной версии ещё советской ракеты П-800 «Оникс» под названием «Яхонт». Это совместная разработка российского «НПО машиностроения» и индийской организации оборонных исследований и разработок (DRDO).