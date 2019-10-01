Тегеран, , 13:29 — REGNUM Хуссейн Ферейдун, брат действующего президента Ирана Хасана Рухани, был приговорен иранским судом к пяти годам тюремного заключения. Об этом 1 октября на пресс-конференции в Тегеране сообщил представитель Верховного суда Ирана Голам Хоссейн Исмаили, передает агентство Fars.

Сообщается, что все заседания по делу Ферейдун были закрытыми. Подробности Исмаили разглашать не стал.

Он также отметил, что в прокуратуре рассматривается еще одно дело в отношении брата Рухани, которое еще не было направлено в суд.

Напомним, Хуссейн Ферейдун был задержан 16 июля 2017 года. Его обвиняли в участии в коррупционных схемах. Через два дня он был выпущен под залог.