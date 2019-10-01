Москва, , 13:38 — REGNUM На повышение статуса заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича через назначение первым замглавы ведомства в России уже отреагировали СМИ и телеграм-каналы. Его роль усиливается как на направлении внешних связей, так и внутрироссийском сегменте. Так, «Нижегородский олень» полагает, что в новом статусе он получит дополнительные инструменты влияния на регионы.

Михаил Бабич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экс-полпред ПФО Михаил Бабич теперь будет кошмарить губернаторов в новой должности», — предупреждают аналитики.

Лидер чувашского регионального отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что назначение Михаила Бабича сначала замом Максима Орешкина, а затем ожидаемое повышение его статуса — это «ход конём».

«Теперь «подающий надежды бухгалтер», как его окрестила недавно белорусская сторона, будет рулить на всех политически важных для России направлениях внешнеэкономических связей. Экономика переходит в политику. Уступив Лукашенко и отозвав несговорчивого посла, умеющего хорошо считать, Кремль в итоге поставил шах», — отмечает Солдатов.

По его мнению, это вариант правильной рокировки в политической игре.

«Бабича мы еще увидим во всей красе, как наблюдали, когда он держал в жёсткой руке глав национальных республик или создавал неприятности «белорусскому батьке», — отмечает Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бабич в должности посла России в Белоруссии 14 марта 2019 года дал развернутое интервью, на которое резко отреагировали в белорусском МИД. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз сравнил российского дипломата с «подающим надежды бухгалтером», а изложенные им данные назвал «подтасованным набором цифр». В апреле Бабич был отправлен в отставку с последующим назначением заместителем главы Минэкономразвития РФ, а его место занял Дмитрий Мезенцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября появилась информации о назначении замглавы Минэкономразвития РФ Михаила Бабича первым заместителем министра, которое утвердил глава правительства России Дмитрий Медведев. Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого замглавы, оно было вакантным.

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