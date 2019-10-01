Гонконг, Китай, , 13:15 — REGNUM В Гонконге, где сегодня, 1 октября, в очередной раз сотни людей вышли на улицы на акции протеста против властей, полиция впервые применила боевое оружие против демонстрантов. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Читайте также: Власти Гонконга отчитались об арестах во время воскресных протестов

Источник в полиции подтвердил, что стражи порядка произвели два предупредительных выстрела в воздух из огнестрельного оружия. Это произошло вблизи одной из местных больниц на улице Шатсуй в округе Чхюньвань. Кроме того, сообщается о ещё одном выстрел, который был произведён около улицы что один из боевых патронов был выпущен около улицы Hoi Pa в том же районе. По свидетельству очевидцев, в результате был ранен человек.

Ещё два выстрела были произведены на перекрестке Ватерлоо-Роуд и Натан-Роуд в Яу МаТей, после того как группа протестующих напала на припаркованный там полицейский фургон.

Также по теме: Протестующие в Гонконге готовятся отметить «День скорби»

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 октября, в день празднования 70-летия образования КНР в Гонконге принимаются усиленные меры безопасности и сокращаются масштабы мероприятий в связи с заявленными крупными митингами. Так, в городе закрыт ряд торговых центров и станций метро. Порядок будут обеспечивать около шести тысяч полицейских. В связи с ожидающимися беспорядками и актами вандализма властями также мобилизованы десять тысяч добровольцев для защиты национальных флагов от осквернения протестующими.

Читайте ранее в этом сюжете: На юбилей КНР порядок в Гонконге обеспечат 6 тысяч полицейских