Москва, , 13:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в городе Актау 12 августа 2018 года», — говорится в тексте закона.

Документом определяются и регулируются права и обязательства прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

Участниками конвенции являются государства, расположенные на побережье Каспийского моря: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения.

Стороны имеют право на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям, Мировому океану и от них. С этой целью стороны пользуются свободой транзита через территории сторон транзита всеми транспортными средствами.

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