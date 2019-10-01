Москва, , 13:13 — REGNUM Срыв вывода беженцев из сирийского лагеря Эр-Рукбан по вине США огорчил российскую сторону. Об этом заявил 1 октября журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, коллеги из США снова продемонстрировали «большой разрыв между словом и делом». Вопрос с беженцами не может быть решен из-за того, что в Вашингтоне и не собираются нормализовать обстановку в Сирии, упрекнул американские власти дипломат.

Рябков отметил, что Россия продолжит предпринимать усилия по расселению лагеря, задействуя различные международные каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагалось, что беженцы будут покидать Эр-Рукбан партиями до 2,5 тыс. человек, однако американская сторона не выполнила свои обязательства, и выйти из лагеря 29 сентября смогли только 336 сирийцев.

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